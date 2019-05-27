Додон: проевропейский блок Acum провалил переговоры о будущем правительстве Молдавии

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Формирование правящего большинства и правительства в новом парламенте Молдавии провалилось из-за неконструктивной позиции проевропейского блока Acum ("Сейчас"). Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя продолжавшиеся более двух месяцев консультации этого формирования с Партией социалистов (ПСРМ), которая выступает за сближение с Россией.

"Они виноваты в провале переговоров, так как выставили заведомо невыполнимые условия, потребовав предоставить им всю власть в стране. Правые убеждены, что социалисты, которые победили на выборах, получив более 35 из 101 мандата в парламенте, должны проголосовать за назначение на все ключевые посты в парламенте и правительстве представителей Acum, которые контролируют 26. А сами остаться в стороне", - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Гибкость социалистов

Глава Молдавии отметил, что поддерживающие его социалисты на этих переговорах "проявили гибкость, оставив в стороне идеологические разногласия". "Они предложили сформировать стабильную коалицию и правительство на ближайшие четыре года", - пояснил он.

Президент Молдавии считает, что причиной провала стали разногласия внутри Acum, лидеры которого - Майя Санду и Андрей Нэстасе - не могут поделить власть между собой.

"Как президент, я сделал все возможное, чтобы помочь им договориться, несмотря на постоянные оскорбления в мой адрес", - заметил Додон. Он напомнил, что, прибыв для консультаций в его резиденцию, лидеры Acum демонстративно отказались пожать руку главе государства, допустили непозволительные нападки в СМИ как по отношению к нему, так и к социалистам.

По словам Додона, если еще два месяца назад среди социалистов и их избирателей было много тех, кто призывал договариваться с Acum, чтобы лишить власти правящую Демократическую партию, то теперь таких очень мало. "Последней каплей стало выступление лидеров блока против святого для нас праздника - Дня Победы. Чего только стоит заявление Санду и ее коллег, что "в этой войне нет победителей", их призывы к ликвидации молдавской государственности, объединению с Румынией, антироссийские лозунги, с которыми они выступают", - пояснил президент.

Отношения с Россией

"Я убежден, что будущее правительство должно наладить отношения с Россией, которые охладели при прежней власти, которая проводила антироссийскую политику. Спасать ситуацию приходилось мне, но так не должно быть", - констатировал глава Молдавии. Он выразил убежденность, что "за две недели, которые остались от отведенного на формирование правящего большинства и правительства, позиция Acum вряд ли не изменится".

По его мнению, в этой ситуации президенту придется распустить парламент.

Как избежать роспуска

Додон считает, что избежать неминуемого роспуска парламента и досрочных выборов можно только избрав в ближайшие дни его спикером лидера ПСРМ Зинаиду Гречаный.

"После провала этих переговоров, который произошел по вине Acum, в оставшиеся несколько дней остается теоретическая возможность избежать досрочных выборов. При условии, что парламент изберет спикером лидера победивших на выборах социалистов Зинаиду Гречаный", - сказал Додон. Он подчеркнул, что в противном случае парламент будет распущен и назначены досрочные выборы.

"У других кандидатов, кроме Гречаный, просто нет шансов быть избранными на этот пост", - пояснил Додон. Он не исключил, что "перед угрозой роспуска парламента все партии станут более сговорчивыми".

По его словам, социалисты настаивают на должности спикера, потому что это является гарантией для поддерживающей президента партии. Президент напомнил, что за последние 2,5 года правящая здесь проевропейская коалиция пять раз временно отстраняла его от должности, чтобы преодолеть вето на те или иные решения, которые вместо него подписывал глава парламента. Среди них, например, утверждение министра, выступавшего за вступление Молдавии в НАТО, хотя в конституции страны прописан нейтралитет. А также назначения чиновников, имевших отношение к коррупционным скандалам.

"Если такие попытки будут предприниматься и дальше, обойти вето президента будет невозможно, так как у социалистов будет спикер, которого можно отправить в отставку [лишь] двумя третями голосов", - пояснил Додон.

Досрочные выборы

"Если партии не договорятся, я запрошу Конституционный суд об основаниях для роспуска парламента", - сказал президент. Ранее он уже обратился в КС с просьбой уточнить, с какого момента вести отсчет трехмесячного срока недееспособности законодательного органа - с получения депутатами мандатов 9 марта или учредительного заседания парламента, которое прошло 21 марта. По его словам, после ответа КС, он еще раз пригласит лидеров парламентских партий для консультаций о назначении досрочных выборов.

При этом Додон считает досрочные выборы нежелательным сценарием для Молдавии, которая переживает тяжелый экономический кризис после десятилетнего правления коалиции проевропейских партий. "Эти выборы обойдутся примерно в 100 млн лей [около €5 млн], которые нужно будет выделить из госбюджета. Если они не изменят существенно расклад в парламенте, и прошедшие в него партии не договорятся, это грозит разрухой для страны", - подытожил президент.

По итогам прошедших 24 февраля парламентских выборов поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией ПСРМ получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, у правящей Демократической партии - 30 мандатов, а у блока Acum - 26, еще семь мест получила партия "Шор", три депутатских кресла заняли независимые депутаты. Ранее социалисты пригласили Acum к переговорам, однако оппозиционеры отвергли любые альянсы в будущем парламенте, в связи с чем формирование правящего большинства осложнилось.