МВД Франции подсчитало результаты выборов в Европарламент. Побеждает партия Ле Пен

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняла первое место на выборах в Европейский парламент (ЕП) во Франции, подтвердило в понедельник министерство внутренних дел республики. Предварительные итоги ведомство опубликовало на своем сайте.

Согласно подсчетам министерства, "Национальное объединение" занимает первое место с результатом 23,31% голосов, за ним следует правящая партия "Республика на марше" с 22,41%. Третье место заняла леворадикальная "Европа-Экология-"Зеленые" (EELV), с 13,47%. Четвертое место досталось "Республиканцам", которые набрали 8,48%, партия Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция" заняла пятое место с 6,31%, Социалистической партии досталось шестое место, она получила 6,19%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер, после которого у них была бы возможность претендовать на мандаты в Европарламенте.

Как подчеркивает министерство, явка на выборах составила 50,12%, на прошлых выборах в ЕП 2014 года в голосовании приняли участие только 42,43% французов. В ведомстве также отметили, что эти данные еще могут быть пересмотрены Национальной комиссией по подсчету голосов, которая объявит окончательные результаты.