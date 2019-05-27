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Абэ подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий

Премьер на переговорах с лидером КНДР намерен окончательно решить проблему похищенных японских граждан
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность провести двустороннюю встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"В ходе этой встречи мы обсудили Северную Корею. Наши позиции по Северной Корее полностью совпадают. Я готов провести личную встречу с председателем Ким [Чен Ыном] без каких-либо предварительных условий, чтобы окончательно решить проблему похищенных японских граждан", сказал он.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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