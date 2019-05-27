Трамп заявил, что США не торопятся отменять санкции в отношении КНДР

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. США будут придерживаться текущего режима санкций в отношении КНДР и не намерены излишне форсировать процесс денуклеаризации Корейского полусотрова. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Северная Корея обладает большим экономическим потенциалом. Я считаю, что он [Ким Чен Ын] понимает, что с ядерным оружием он не добьется экономического роста, однако мы не торопимся [с денуклеаризацией], санкции остаются. В то же время мы наблюдаем большое количество позитивных моментов: нам были переданы останки американских солдат", - отметил он.