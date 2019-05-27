В ЛНР опровергли сообщения о встрече главы республики с экс-послом РФ в Белоруссии Бабичем

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Экс-председатель Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), кандидат на пост председателя Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин со ссылкой на источники в руководстве республики опроверг сообщения о якобы имевшей место двухчасовой встрече главы ЛНР Леонида Пасечника с бывшим послом Российской Федерации в Белоруссии Михаилом Бабичем.

"Глава республики не встречался с уважаемым господином Бабичем и встречаться не планирует. Знаю точно из самых надежных источников в руководстве ЛНР, можно сказать из первых рук", - ответил Карякин на вопрос журналиста, передает агентство Луганскинформцентр.

Он подчеркнул, что "распространяемые спецслужбами Украины сообщения о кадровых перестановках в Москве являются грубой дезинформации". "Сотрудничество с Россией идет по прежним каналам, планируются встречи и консультации, в том числе и с (помощником президента РФ) Владиславом Сурковым", - отметил Карякин.