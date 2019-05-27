Три партии в Польше проходят в Европарламент

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутатами Европейского парламента от Польши станут представители трех политических партий - правящей "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского, оппозиционной "Европейской коалиции" и новой польской либеральной партии "Весна" известного защитника прав ЛГБТ Роберта Бедроня. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии, опубликованные в понедельник после подсчета 99,25% бюллетеней.

Согласно информации Избиркома, ЗиС набрала 45,57% голосов, коалиция 38,29%, а "Весна" 6,04%.

Преодолеть 5%-ный барьер не удалось объединению националистических и евроскептических партий и движений под названием "Конфедерация" (4,55%), а также входящей в действующий парламент партии "Кукиз'15" (3,70%) и объединению "Левые вместе" (1,24%).

Явка по официальным данным избиркома составила 45,61%. Это самый высокий результат в истории польских выборов в Европарламент. Ранее этот показатель был вдвое меньше.