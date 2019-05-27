Япония подтвердила намерение купить у США 105 самолетов F-35

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Япония подтвердила свое намерение приобрести у США 105 многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"В 2018 году Япония была одним из самых крупных покупателей американского вооружения. И сейчас они объявили о своем намерении приобрести 105 новых F-35", - отметил Трамп.

F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Японские силы самообороны сейчас имеют 13 подобных машин, все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю. Ранее сообщалось, что Токио собирается закупить в США в общей сложности более 100 F-35 двух модификаций - для ВВС (F-35A) и для палубной авиации (F-35B).