Макрон не будет распускать Национальное собрание по итогам выборов в Европарламент

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен распускать Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) по итогам выборов в Европейский парламент. Об этом в понедельник в эфире телеканала BFM заявила госсекретарь, официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай.

"Президент не будет распускать Национальное собрание, - отметила она. - Итоги выборов к этому не обязывают". Ндиай указала, что "в стране нет политического кризиса". "Выборы, продемонстрировавшие рост активности избирателей, не являются поражением президента Макрона", - подчеркнула госсекретарь.

Ндиай признала, что правящая партия "Республика на марше" получила на один процент меньше голосов на выборах, чем "Национальное объединение" Марин Ле Пен, однако партии будут располагать одинаковым количеством мандатов в Европейском парламенте - по 23.

По данным, распространенным МВД республики, "Национальное объединение" занимает первое место с результатом 23,31% голосов, за ним следует правящая партия "Республика на марше" с 22,41%. Третье место заняла леворадикальная "Европа-Экология-"Зеленые" (EELV) с 13,47%. Четвертое место досталось "Республиканцам", которые набрали 8,48%, партия Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция" заняла пятое место с 6,31%, Социалистической партии досталось шестое место, она получила 6,19%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и лишились возможности претендовать на мандаты в Европарламенте.