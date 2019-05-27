СМИ: Пхеньян ожидает от Сеула шагов по улучшению отношений, а не гуманитарной помощи

ПХЕНЬЯН, 27 мая. /ТАСС/. Власти Южной Кореи должны сосредоточиться на решении фундаментальных вопросов для улучшения межкорейских отношений вместо того, чтобы делать заявления об оказании гуманитарной помощи. Об этом говорится в комментариях, которые опубликовали в понедельник информационный портал "КНДР сегодня" и пхеньянская газета Tongil Sinbo.

"Они [власти Южной Кореи] говорят о гуманитарной помощи и взаимных обменах, делая вид, что они заинтересованы в выполнении деклараций [подписанных между Пхеньяном и Сеулом]", - подчеркивается в статьях. - Эти шаги вводят в заблуждение общественность, путем вынесения на первый план второстепенных вопросов и без размышления о том, как решать фундаментальные вопросы, изложенные в декларациях Севера и Юга".

Ранее представитель Министерства объединения Республики Корея сообщил, что Сеул планирует на текущей неделе завершить переговоры с международными организациями по вопросу предоставления КНДР продовольственной помощи. Объем поставок по линии Всемирной продовольственной программы ООН и Детского фонда ООН оценивается в $8 млн. По словам представителя, правительство РК уже начало формирование партии гуманитарной помощи для КНДР.