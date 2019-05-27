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Зеленский призвал депутатов Рады принять нужные стране законы, а не заниматься самопиаром

Деятельность парламентариев "почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады", заявил президент Украины

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду проголосовать за "реформаторские законы" и не превращать парламентскую трибуну в место для пиара. Об этом он написал в понедельник в Facebook.

"Призываю следующие два месяца не использовать трибуну Рады для личного пиара и не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий", - отметил он и посоветовал депутатам "наконец, голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. "Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", - написал глава государства.

При этом он считает, что деятельность депутатов "почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады", но "есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии".

Зеленский также предостерег парламентариев от саботажа в законотворческой деятельности. "Не надо их [законы] портить вашими традиционными коррупционными выходками", - добавил он.

На прошлой неделе представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что глава государства не будет вносить новые законопроекты в Раду, пока в ней не сформируется пропрезидентское большинство. Этот комментарий Стефанчук сделал после того, как депутаты не проголосовали за поправки Зеленского в избирательное законодательство.

Зеленский назначил досрочные выборы Верховной рады на 21 июля. Очередные выборы должны были пройти 27 октября.

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