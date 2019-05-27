ЛНР передаст в СК России данные об украинских агентах, причастных к ложным минированиям

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) установило личности сотрудников Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к ложным минированиям объектов инфраструктуры на территории Российской Федерации и республик Донбасса. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по факту информационного терроризма 74-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины, Министерством государственной безопасности Луганской народной республики установлены лица, причастные к проведению акций по дестабилизации социально-политической и экономической ситуации на территории республик Донбасса и Российской Федерации", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

Как отметили в МГБ ЛНР, "полный список лиц, причастных к информационному терроризму, будет приобщен к делу и передан Следственному комитету Российской Федерации".

Ранее в пресс-службе МГБ ЛНР сообщали, что ведомство располагает доказательствами причастности ССО ВСУ к ложным минированиям объектов инфраструктуры на территории Российской Федерации и республик Донбасса.