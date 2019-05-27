Рада готовит Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Верховная рада на следующей неделе рассмотрит во втором чтении Избирательный кодекс, который предусматривает выборы в парламент по открытым партийным спискам. Об этом сообщил в понедельник на согласительном совете групп и фракций Рады спикер парламента Андрей Парубий.

"Я поручил комитету по правовой политике и правосудию подготовить к рассмотрению во втором чтении Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки на выборах", - сказал он, добавив, что этот документ будет рассмотрен на следующей пленарной неделе.

Принять "многострадальный Избирательный кодекс" призвал депутатов президент Украины Владимир Зеленский, вступая на пост главы государства 20 мая.

На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - в мажоритарных округах. При этом количество депутатов, которые проходят по спискам, зависит от процента, набранного партией на выборах. Списки от партий считаются закрытыми, потому что руководство политсил составляет их по своему усмотрению, без учета позиции избирателей. Избирательный кодекс, о котором упомянул в инаугурационной речи Зеленский, предусматривает, что в каждом из 27 избирательных округов партии для участия в выборах составляют списки минимум из пяти кандидатов. В бюллетене для голосования будут две графы, в которые избиратель должен будет вписать номер партии, которую поддерживает, а также номер конкретного кандидата.

Общественность и ряд политиков на Украине требуют открытых списков для выборов в Раду, поскольку главным недостатком закрытых списков является коррупционная составляющая, когда места в партийных списках продают, после чего депутатами становятся люди с сомнительной репутацией. Коалиция в Раде еще в 2014 году обещала ввести систему открытых списков. В 2018 году депутаты в первом чтении проголосовали за новый Избирательный кодекс, где была выписана эта система. В документ подали около 4 тыс. правок, но к их рассмотрению так и не приступили.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины, назначенные на 21 июля, пройдут по старому законодательству, так как его нормы действуют на начало избирательной кампании, которая началась 24 мая. Поэтому провести выборы по открытым спискам, на чем настаивают местные и зарубежные эксперты и чиновники, на Украине не смогут, даже если депутаты проголосуют на текущей неделе за новый Избирательный кодекс.

Отставка правительства

Верховная рада в четверг рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов правительства, добавил Парубий.

"В четверг, согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров Украины. По закону, парламенту дается 10 дней, мы входим в эти 10 дней в течение этой пленарной недели", - сказал он.

В этой связи спикер поручил комитету правовой политики и правосудия рассмотреть данный вопрос, чтобы в четверг вынести его на голосование. "Я считаю, что это будет один из ключевых вопросов", - добавил он.

20 мая, вступая в должность президента Украины, Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал кабинет министров уйти в отставку. В тот же день Гройсман заявил, что намерен уйти с поста. 23 мая заявление с просьбой об отставке Гройсмана зарегистрировали в Раде.