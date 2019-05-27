Партия "Слуга народа" проведет конкурс для кандидатов по мажоритарным округам

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Украинцы смогут принять участие в конкурсе на кандидата по мажоритарному округу от партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в парламент 21 июля. Об этом сообщил в понедельник руководитель "диджитал-направления" партии Михаил Федоров.

"Каждый кандидат сможет подать заявку на сайте и заполнить расширенную анкету, представить концепцию законопроектов", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По словам Федорова, о конкурсе партия объявит 29-30 мая. Все кандидаты будут отобраны с помощью международных кадровых агентств, пройдут несколько этапов отбора. По словам Федорова, партия стремится максимально внедрить цифровые технологии в избирательный процесс. Окончательный список кандидатов партия объявит к середине июля. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркнул, что подбор кандидатов будет прозрачным, никаких попыток договориться за деньги быть не должно. "Партия "Слуга народа" по тому пути, протоптанному старыми политическими силами, не пойдет", - заключил он.