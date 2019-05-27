Велосипедист с гетманской булавой станет логотипом украинской партии "Слуга народа"

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Партия "Слуга народа", от которой Владимир Зеленский избран президентом Украины, представила в понедельник свой логотип.

Как сообщил в понедельник на пресс-конференции глава партии Дмитрий Разумков, на логотипе изображен велосипедист в офисном костюме и галстуке. В руках у него гетманская булава - символ президентской власти. Рядом надпись на русском языке "Слуга народа".

В фильме "Слуга народа", где Зеленский играет роль президента Василия Голобородько, глава государства часто ездит на работу на белом велосипеде.