Партия "Слуга народа" рассчитывает сформировать однопартийное большинство в Раде

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" рассчитывает в результате досрочных парламентских выборов, запланированных на 21 июля, получить достаточно мест в Раде для формирования однопартийной коалиции. Об этом в понедельник заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал на пресс-конференции в Киеве.

При этом глава партии Дмитрий Разумков добавил, что результаты выборов для партии пока "сложно прогнозировать", так как еще не определены кандидаты по мажоритарным округам. "Мы хотим реализовать программу максимум, чтобы в парламенте было как можно больше представителей нашей партии, чтобы максимально эффективно реализовать все задачи", - заключил он.