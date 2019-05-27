Взлет "Лиги". От статуса региональной партии до триумфатора выборов в Европарламент

Партия вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини ровно вдвое увеличила свой рейтинг по сравнению с выборами в национальный парламент в марте прошлого года, на которых она набрала 17%. Стремительный взлет "Лиги", которая еще несколько лет назад носила название с очевидной географической привязкой - "Лига Севера" - и представляла интересы северных областей Италии, произошел не только с точки зрения роста популярности, но и расширения территории влияния, отмечают эксперты. Так, "Лига", традиционно пользовавшаяся поддержкой на севере, укрепила свои позиции на юге. А еще несколько лет назад она даже не баллотировалась в южном округе и на островах - Сицилии и Сардинии.

Результаты выборов в Европарламент (ЕП), которые прошли в воскресенье в Италии, не стали неожиданностью. Убедительную победу на них одержала партия "Лига", входящая в правящую коалицию.

Внушительно выглядят результаты партии, которую часто относят к правым, в областях, традиционно поддерживавших левый центр. Так, "Лига" набрала 33,8% в области Лигурия и 38% в Умбрии, где у левоцентристской Демократической партии 24,5 и 23,9% соответственно. В северной Венето за "Лигу" проголосовали почти 50%. Убедительный результат у партии и в пользующейся статусом автономии Валле д'Аоста (37%).

Значительно укрепила "Лига" свои позиции и на европейской площадке. В прошлый раз пять лет назад на выборах в ЕП "Лига" получила 6%, что давало ей право на 5 мест в европейском законодательном органе. Теперь число евродепутатов от "Лиги" увеличится в шесть раз. Это вполне соответствует заявленным задачам Сальвини, известным своим критическим отношением к нынешнему ЕС, изменить многие вещи в системе управления содружеством. В свои союзники он готов взять так называемых евроскептиков - француженку Марин Ле Пен, британца Найджела Фаража и венгра Виктора Орбана, также лидирующих на выборах в своих странах.

Известно, что Сальвини предлагают полностью переключиться на Европу, выдвинув свою кандидатуру в следующие председатели Еврокомиссии. Однако сам политик заявляет, что намерен довести правительство до завершения мандата через четыре года. Голосование на европейских выборах стало своего рода "референдумом" по оценке деятельности Сальвини, проводящего жесткую антимиграционную линию и обещающего снижение налогов. Полученные результаты доказывают, что более 30% проголосовавших (почти 10 млн итальянцев) разделяют политику вице-премьера, которого давно называют настоящим главой кабинета. Тот факт, что "Лига" преодолеет психологическую отметку в 30%, не был гарантирован, хотя эту партию давно называли фаворитом.

Провал "Движения "5 звезд"

Нельзя сказать того же о партнере "Лиги" по правящей коалиции "Движении "5 звезд". Нынешнее голосование обернулось для антисистемной партии, некогда выступавшей с лозунгами о выходе из еврозоны, разочарованием. "Пятизвездные" едва набрали 17%, растеряв за год нахождения у власти более 10% поддержки избирателей - в марте 2018 года за "Движение" проголосовали 32% - меньше, чем сейчас за "Лигу".

Главной интригой нынешних выборов стало не то, что "Движение" значительно уступило "Лиге", а то, что его обошла оппозиционная Демократическая партия (ДП), набравшая 22%. Хотя и этот результат достаточно скромный. На прошлых выборах в ЕП пять лет назад ДП, находившаяся тогда у власти в Италии, получила рекордные 40%. Поэтому в нынешнем созыве число ее евродепутатов сократится почти вдвое - с 31 до 18.

Лидер "Движения" вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо назвал причиной не вселяющих оптимизм результатов низкую явку на юге, где находятся основные избиратели "пятизвездных". Лишь в южном округе, а также на острове Сицилия "Движение" получило почти 30% голосов. Причем, на Сардинии оно немного уступило "Лиге", а в остальных южных регионах, включая Сицилию, "Лига" оказалась на втором месте. Примечательно, что на самом южном острове Лампедуза с населением чуть менее 6 тыс. человек, находящемся на средиземноморском миграционном маршруте, "Лига" получила феноменальную поддержку 45% избирателей на фоне крайне низкой явки (26%). ДП, которая выдвинула своим кандидатом известного на острове медика, который помогает мигрантам, получила голосов вдвое меньше.

Сальвини и до голосования, и после появления первых результатов заверил, что успех "Лиги" никак не скажется на ситуации внутри коалиции, где давно назрели серьезные разногласия по ряду важных вопросов. Тем не менее, сложенные вместе голоса "Лиги" и "пятизвездных" переваливают за 50%, поддержкой которых пользуется нынешнее правительство, работающее на основе программы приоритетных задач.

Умеренная явка

В отличие от некоторых других европейских стран, где явка избирателей вернулась к показателям 20 или 10-летней давности, когда они были выше, чем в последние годы, в Италии бума явки не произошло. По сравнению с прошлыми выборами она оказалась даже чуть ниже.

При этом активность избирателей на Сицилии снизилась с 42,8% пять лет назад до 37,5% сейчас. Ниже явка оказалась и в южной Кампании, где проголосовали менее 50%. Почти на 10% меньше проголосовали в области Абруццо, которая относится к южному округу.

Вера Щербакова