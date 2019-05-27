Спикер Рады заявил, что она работает по плану и не будет реагировать на призывы Зеленского

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий отверг призывы президента Владимира Зеленского о необходимости срочно принять "реформаторские законы". Он заявил в понедельник на брифинге, что у парламента есть свой план работы и депутаты следуют своему регламенту.

"Верховная рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили, мы будем работать по нашему законодательному плану, который мы имели <...>, - сказал Парубий. - Верховная рада будет работать независимо от изменения фамилии нового субъекта законодательной инициативы на Украине". При этом он усмотрел в заявлениях Зеленского "попытки уничтожить институт власти". По словам спикера, новый президент пока "не может понять ответственность, что он не в роли играет, а он - президент большой европейской страны".

Ранее Зеленский на своей странице в Facebook призвал Раду проголосовать за первоочередные "реформаторские законы" и "следующие два месяца не использовать трибуну Рады для личного пиара, а не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий". При этом он выразил мнение, что деятельность депутатов "почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады", но "есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии". Зеленский также предостерег парламентариев от саботажа в законотворческой деятельности.

На прошлой неделе представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что глава государства не будет вносить новые законопроекты в Раду, пока в ней не сформируется пропрезидентское большинство. Этот комментарий Стефанчук сделал после того, как депутаты не проголосовали за поправки Зеленского в избирательное законодательство.

Зеленский назначил досрочные выборы Верховной рады на 21 июля. Очередные выборы должны были пройти 27 октября.