Апелляционный суд Киева вызвал Януковича на рассмотрение дела о госизмене на 13 июня

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на заседание по рассмотрению апелляции на приговор по делу о госизмене, которое состоится 13 июня.

"Киевский апелляционный суд вызывает вас [Виктора Януковича] в качестве обвиняемого на 10:00 13 июня 2019 года", - говорится в тексте повестки, опубликованной в правительственной газете "Урядовый курьер".

В тоже время в пресс-службе адвокатского объединения АО "Aver Lex", адвокаты которого представляют интересы Януковича в судах, сообщили корреспонденту ТАСС, что пока не могут конкретизировать апелляцию. "У нас пока нет конкретики по апелляции", - ответили в пресс-службе. При этом один из защитников экс-президента Александр Горошинский уточнил, что "сейчас никакие процедурные моменты по делу не решаются". "Все будет рассматриваться в судебном заседании по нашей апелляции 13 июня", - отметил адвокат в беседе с корреспондентом ТАСС.

Горошинский также заявил, что у него информации о том, что Янукович вызван на допрос в суд в качестве обвиняемого. "У нас информации о вызове на допрос нет", - сказал адвокат.

24 мая адвокаты Виктора Януковича обратились к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием обнародовать материалы уголовных дел против четвертого президента страны, а также снять с него все обвинения по всем уголовным делам. Адвокат Януковича Виталий Сердюк считает, что все данные против Януковича Генпрокуратурой тщательно фальсифицировались с использованием как личных связей генпрокурора с бывшим президентом Петром Порошенко, так и давлением на судебную и правоохранительную систему, на свидетелей.

Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор. Экс-президент категорически отрицает свою вину.