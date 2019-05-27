Император Японии надеется, что Токио и Вашингтон внесут вклад в укрепление мира на планете

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Император Японии Нарухито выразил надежду, что США и Япония продолжат укреплять двусторонние отношения и внесут свой вклад в установление мира и процветания на планете. Об этом он заявил в понедельник в своей приветственной речи во дворце, где вечером был организован торжественный прием по случаю визита президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

"Вступление Японии в международное сообщество после периода изоляции берет свое начало с подписания договора с США в 1854 году. С тех пор Япония и США, а также их народы преодолели различные трудности, укрепили взаимопонимание и доверие, и теперь их связывают прочные дружеские связи. Я искренне надеюсь, что наши страны внесут свой вклад в укрепление мира и процветания на планете", - сказал монарх.

Глава Белого дома в свою очередь заявил, что для него было большой честью быть удостоенным аудиенции у императора, который вступил на престол 1 мая. "Я искренне молюсь, чтобы эра Рэйва была периодом мира и процветания для императорского величества, его семьи и всей японской нации", - отметил президент.

Трамп 25 мая прибыл в Японию с государственным визитом. В воскресенье вместе с премьер-министром Синдзо Абэ он сыграл в гольф и посетил турнир по сумо. В понедельник президент США встретился с императором Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у нового монарха, и провел переговоры с Абэ. Завершится программа пребывания Трампа в Японии во вторник посещением военной базы Йокосука, где он поднимется на борт вертолетоносца "Кага".