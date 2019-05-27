Мэй надеется, что итоги выборов в ЕП убедят Палату общин прийти к компромиссу по Brexit

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй разочарована итогами прошедших в стране выборов в Европарламент, однако надеется, что они убедят британских депутатов прийти к компромиссу и утвердить соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом Мэй написала в понедельник на своей странице в Twiter.

"Прошедшая ночь обернулась большим разочарованием для консерваторов. Прекрасные евродепутаты потеряли свои мандаты, достойные кандидаты не смогли их получить. Тем не менее, лейбористы также понесли большие потери. Это показывает, как важно добиться договоренности по Brexit, я надеюсь, что эти результаты помогут парламентариям сосредоточиться [на этой задаче]", - отметила Мэй, которая 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии после трех провалившихся попыток убедить парламент утвердить достигнутое ее кабинетом соглашение с Брюсселем об условиях Brexit.

Согласно результатам подсчета итогов голосования в 372 из 373 избирательных округов, на выборах в Европарламент Партия Brexit, основанная в начале этого года и выступающая за жесткий и скорейший выход страны из Евросоюза, заняла первое место, получив 31,6% голосов. На втором - "Либеральные демократы" с 20,3% против 6,7% в 2014 году, а на третьем лейбористы, набравшие 14,1% голосов по сравнению с 24,7% на выборах 2014 года.

За партию "зеленых" проголосовали 12,1% участников выборов, тогда как пять лет назад ее поддержка составляла 7,7%. Одобрение консерваторов, показавших пятый результат, набрав лишь 9,1% голосов по сравнению с 23,3% в 2014 году, находится на исторически низкой отметке.

Согласно предварительным данным, распространенным пресс-службой Европарламента, с учетом пока не до конца подведенных итогов голосования в Северной Ирландии, 73 британских мандата в ЕП распределятся следующим образом: Партия Brexit - 29, "Либеральные демократы" - 16, Лейбористская партия - 10, Партия "зеленых" - 7, Консервативная партия - 4, ШНП - 3, "Плайд камри" - 1, Демократическая юнионистская партия - 1, "Шинн фейн" -1, Социал-демократическая и лейбористская партия Северной Ирландии - 1. Окончательные результаты выборов в ЕП на территории Соединенного Королевства будут подведены во вторник, однако уже можно говорить о том, что консерваторы потеряют 15, а лейбористы - 10 депутатских кресел в Европарламенте, тогда как либеральные демократы увеличат свое представительство в ЕП на 15 депутатов, а британские "зеленые" на 4.