СМИ: Израиль согласился на посредничество США в решении спора вокруг границы с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. Израиль готов к проведению при посредничестве переговоров с Ливаном для разрешения спора вокруг морской границы между двумя странами. Об этом сообщил в понедельник во время переговоров в Иерусалиме министр энергетики еврейского государства Юваль Штайниц помощнику госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвиду Саттерфилду, сообщило израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, целью таких переговоров будет "определение морской границы в интересах обеих стран [Израиля и Ливана] при разработке нефтяных и газовых месторождений". В середине мая Саттерфелд в Бейруте провел переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном. Ранее он встретился дважды с ливанским премьером Саадом Харири, спикером парламента страны Набихом Берри и главой МИД республики Джебраном Басилем.

Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Средиземноморье. Пограничная проблема обострилась после того, как Бейрут в декабре 2017 года выдал лицензии на разработку шельфовых месторождений углеводородов у своего побережья консорциуму в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской "Новатэк". В конце 2019 года участники консорциума планируют приступить к разведочному бурению.