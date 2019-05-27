Посол Германии в РФ заявил, что уходит с поста, оставаясь другом России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в понедельник заявил, что покидает свой пост с симпатией к России.

"Я покидаю свой пост в полном осознании той ответственности, которую несут наши страны за то, чтобы на нашем континенте царил мир. Я покидаю свой пост с симпатией к вашей стране, я покидаю свой пост, будучи другом вашей страны", - сказал фон Фрич. Он подчеркнул, что посол, работая в той или иной стране, должен попытаться понять ее курс, и рассказал, что всегда с симпатией относился к России и ее культуре. "Пытаться понять позицию другого человека - не означает отступиться от своего мнения", - отметил посол.

В свою очередь Косачев отметил личный вклад фон Фрича в развитие двусторонних отношений и выразил готовность к сотрудничеству с новым послом. "Я с огорчением узнал новость о том, что вы планируете поменять место вашей работы. Не знаю, кто будет на вашем месте в дальнейшем, но нам вас будет в Москве не хватать", - сказал он.

Сенатор вспомнил, что первые их встречи в 2014 году с послом были непростыми. "Я думаю, что мы научились друг друга терпеливо выслушивать и находить точки соприкосновения, уважая оценки друг друга, даже когда мы друг с другом не соглашались", - отметил глава международного комитета СФ.

Он напомнил, что у России не просто складываются отношения со многими зарубежными странами, некоторые разногласия приводили к заморозке отношений. "Но этого никогда не происходило в отношениях с Германией. Мы всегда пытались понять друг друга как можно лучше. И самое главное - не соглашаясь в одном, не блокировали сотрудничество в другом", - констатировал Косачев.

Новый посол

Парламентарий предположил, что у нового посла ФРГ в России "будет очень широкое пространство для приложения своих сил". "Вы можете ему смело рекомендовать нас в Совете Федерации как искренних, надежных партнеров в развитии нашего двустороннего диалога", - заключил Косачев.

24 мая в МИД Федеративной республики сообщили ТАСС, что нынешний сотрудник министерства обороны ФРГ Геза Андреас фон Гейр с лета займет пост посла Германии в Москве.

Рюдигер фон Фрич является послом Германии в России с 2014 года.