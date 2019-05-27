МИД Филиппин: Канада может скоро вывезти спровоцировавший конфликт мусор

ТАСС, 27 мая. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что Канада в полной мере сотрудничает с Филиппинами в вопросе скорейшего вывоза мусора, который вызывал конфликт между двумя странами. Соответствующее сообщение глава филиппинского внешнеполитического ведомства разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Они [канадцы] в полной мере сотрудничают, чтобы в ближайшее время вывезти мусор", - отметил министр. Он также подчеркнул, что канадский мусор в страну "доставили граждане Филиппин, которые продолжают ввозить отходы из других стран".

16 мая Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадская сторона вовремя не вывезла 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезенных на филиппинскую территорию в 2013 году под видом перерабатываемых. Как отметили в МИД Филиппин, Оттаве было дано время до 15 мая на вывоз мусора, но данные сроки не были соблюдены. МИД Канады выразил сожаление в связи с решением Манилы и пообещал забрать контейнеры с Филиппин.