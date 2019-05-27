Бывший вице-канцлер Австрии претендует на депутатский мандат в Европарламенте

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Прежний вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе может претендовать на депутатский мандат в Европейском парламенте. Согласно предварительным результатам голосования в Австрии, за Штрахе на европейских выборах проголосовали 33,5 тыс. человек, когда для получения прямого мандата достаточно набрать 33 тыс. голосов, сообщило Австрийское агентство печати.

Штрахе после отставки с поста вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) продолжил числиться кандидатом по списку от АПС в Европарламент, потому что процедурно организаторы выборов не успели удалить его из списков. В настоящее время еще не подсчитаны голоса австрийцев из федеральных земель Тироль, Форарльберг, Бургенланд, Каринтия, а также результаты голосования по почте, однако уже известно, что за Штрахе проголосовало достаточное число австрийцев для попадания в Европарламент. Австрийская партия свободы пока не отреагировала на эту информацию.

По официальным данным, на выборах в Европарламент от Австрии победила консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца и получила семь мандатов. Второе место занимает Социал-демократическая партия Австрии - пять мандатов, третье - правая Австрийская партия свободы - три мандата. "Зеленые" получили два мандата, "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) - один.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. В результате этой ситуации в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, а также были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости расследовать утверждения Штрахе и установить заказчиков этого видео.