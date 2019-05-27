Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Голосование депутатов в поддержку этого решения состоялось в понедельник.