{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии принял такое решение в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера
Канцлер Австрии Себастьян Курц Канцлер Австрии Себастьян Курц
Описание
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© Канцлер Австрии Себастьян Курц

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Голосование депутатов в поддержку этого решения состоялось в понедельник.

Теги
Австрия
Японский военачальник пообещал приложить большие усилия для развития диалога с армией РФ
Горо Юаса заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно благодаря президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ
Читать полностью