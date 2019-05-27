Японский военачальник пообещал приложить большие усилия для развития диалога с армией РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Начальник главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса заявил, что намерен приложить большие усилия для развития контактов с российской армией.

"Я думаю, что нынешнее мероприятие является очень важным, потому что Россия - наша соседняя страна, войска РФ и силы самообороны Японии находятся рядом друг с другом. И я намерен прилагать большие усилия к развитию контактов между нами", - сказал Юаса в понедельник на встрече с начальником Генерального штаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

"Мы только что разговаривали с главкомом [Сухопутных войск РФ генералом армии Олегом Салюковым] и решили углубить взаимопонимание <...> Мы намерены прилагать больше усилий, чтобы укрепить отношения между нами", - подчеркнул начальник главного штаба.

Он констатировал, что отношения двух стран развиваются позитивно благодаря президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ, и отметил важность формата "два плюс два".

Кроме того, Юаса сообщил, что в этом году японский военный оркестр впервые примет участие в фестивале "Спасская башня" в Москве.