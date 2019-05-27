ЦИК Украины опасается не успеть в срок организовать выборы в Раду

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина заявила, что не вписывается в сроки для проведения всех процедур, необходимых для организации внеочередных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Об этом в понедельник на брифинге заявила секретарь комиссии Наталья Бернацкая.

ЦИК Украины не успевает провести процедуры закупок для выборов. "Этот вопрос (организации правовых механизмов для проведения закупок - прим. ТАСС) нужно решить в ближайшие один-два дня. Потом любые изменения в законодательство делают невозможным и сокращают возможность проведения тендерных процедур", - утверждает Бернацкая.

Она напомнила, что до выборов остается 55 дней. "ЦИК работает в границах законодательства, объявляет тендерные процедуры - четыре были объявлены, несмотря на то, что мы сегодня понимаем, что их сроки не вписываются в срок проведения выборов народных депутатов", - признала она. Секретарь комиссии уточнила, что наиболее критично стоит вопрос закупки и изготовления бюллетеней, что требует более длительного периода времени.

Она подчеркнула, что ЦИК "нужны инструменты, чтобы двигаться дальше". При этом она имела в виду законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который регламентировал проведение закупок, необходимых для внеочередных выборов в Раду, и который парламентарии отказались на своем заседании даже внести в повестку дня. "Надеемся, что вопрос будет решен в ближайшее время", - прочеркнула Бернацкая.

Рабочая группа

ЦИК Украины инициировал создание рабочей группы с представителями правительства для поиска правовых механизмов осуществления закупок, необходимых для проведения внеочередных выборов в Верховную раду.

"Рабочая группа должна решить вопрос правовых механизмов обеспечения проведения публичных закупок для внеочередных выборов депутатов, которые назначены на 21 июля", - отметила глава комиссии Татьяна Слипачук, назвав состояние решения вопроса "критичным".

По словам Слипачук, первое заседание группы необходимо провести уже в среду, 29 мая. В нем, добавила она, должны принять участие представители профильных министерств и Верховной рады.

Ранее Верховная рада отказалась рассмотреть соответствующий законопроект о процедурах закупок, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским.