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Кризис на Украине

Верховный суд Украины перенаправил в КС иск о законности указа Зеленского о роспуске Рады

Суд отказал президенту в открытии дела по иску о признании указа о роспуске парламента недействительным

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Верховный суд Украины отказал в открытии дела по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании его указа о роспуске парламента недействительным, поскольку это не подпадает под его юрисдикцию. Об этом сообщила пресс-служба суда в понедельник.

"Верховный суд отказал в открытии производства по делу по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа <...> "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Суд пояснил, что истец утверждал, что роспуск Рады и назначение внеочередных парламентских выборов на 21 июля "нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года", а также "препятствует планам на отдых летом и участие в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью".

В суде напомнили, что его постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней.

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

После этого указ Зеленского был обжалован в Верховном суде. Истцом оказался координатор общественного движения "Общее дело" Александр Данилюк. 24 мая группа депутатов Верховной рады Украины, главным образом представители фракции "Народный фронт", также обратилась в Конституционный суд с иском на указ президента.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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