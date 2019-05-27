Гройсман призвал Раду, правительство и Зеленского объединиться

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил объединить усилия президента Владимира Зеленского, Верховной рады и правительства, чтобы успеть сделать ряд важных шагов для развития страны.

"Избрание нового президента - это новые возможности, прежде всего. Есть много государственных вопросов, которые могут сделать Украину сильнее, которые и мне не удавалось реализовать, но если объединить усилия избранного президента, парламента, который заканчивает свою каденцию, и правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - заявил он в интервью на телеканале ICTV.

По словам Гройсмана, существует три блока вопросов, которые можно успеть решить до парламентских выборов. "Первое - возьмем политическую часть. Все говорят, что нам нужна новая избирательная система, это правда. Это первый вопрос, который можно было решить в парламенте. Вторая позиция - у меня лежит ряд экономических законов в парламенте <...> которые дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места. И третий блок <...> Мы подписали соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, если мы быстро примем тот пакет законов, который полностью соответствует нашему сближению с ЕС, это тоже откроет нам новые возможности", - подчеркнул он.

20 мая, вступая в должность президента Украины, Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал кабинет министров уйти в отставку. В тот же день Гройсман заявил, что намерен уйти с со своего поста. 23 мая заявление с просьбой об отставке Гройсмана зарегистрировали в Раде. Парламент в четверг может рассмотреть вопрос об отставке правительства.

Внеочередные парламентские выборы на Украина назначены на 21 июля.