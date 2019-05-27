Глава МИД Белоруссии: между Минском и Москвой нет никаких разногласий и проблем

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия не имеют никаких проблем в отношениях и будут дальше координировать подходы на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас абсолютно нет никаких разногласий и проблем. Мы придерживаемся единой позиции по многим актуальным проблемным вопросам, которые, к сожалению, сегодня не способствуют укреплению безопасности, а наоборот ведут к большей конфронтации. Поэтому мы договорились, как будем дальше действовать в этом направлении", - сказал Макей.

По его словам, на прошедшей встрече обсуждалось взаимодействие государств в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. "Мы будем и далее координировать подходы к деятельности этих и иных многосторонних форматов", - добавил белорусский министр.

"Сегодня мы предметно рассмотрели многие аспекты глобального и регионального сотрудничества, проблематику безопасности, актуальные двусторонние вопросы. Мы подтвердили заинтересованность наших стран в развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, углублении взаимодействия на пространстве СНГ, в рамках ОДКБ", - отметил Макей.

Министр иностранных дел Белоруссии также указал, что стороны договорились поручить своим ведомствам проработать предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. "С учетом высокой эффективности двухгодичных программ согласованных действий в области внешней политики государств - участников договора о создании Союзного государства, мы определились с модальностью подготовки такой программы на следующие годы на 2020 и 2022 годы. Сегодня мы обсудили в предварительном порядке контуры такой программы и договорились о том, что дадим поручения нашим соответствующим департаментам, управлениям по подготовке в ближайшее время предложений по этой программе для дальнейшего согласования и обсуждения", - отметил он.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. С российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. В состав группы вошли представители около десятка профильных министерств двух стран. Как заявил 23 мая Владимир Макей, встреча белорусско-российской рабочей группы по различным аспектам интеграции может состояться в ближайшее время.

Договор о союзном государстве

Макей отметил, что пересмотр договора о Союзном государстве между Россией и Белоруссией не нужен. "Положения договора о создании Союзного государства являются стратегическими, они не требуют пересмотра", - сказал он.

"Сегодня надо говорить об актуализации программы действий по выполнению положений договора. Я думаю, что рабочая группа в ближайшее время соберется и обсудит все вопросы, связанные с этим, внесет на рассмотрение правительств, а затем, если понадобится, глав государств конкретные предложения", - добавил Макей.

По его словам, работа в целом ведется поступательно. "На 70% все предложения сходятся, а остающиеся 30% - дело переговоров и дискуссий", - заключил министр.