Вучич считает, что нападение албанцев на сербов в Косово - вопрос дней

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Нападение албанцев на сербов, живущих в Косово и Метохии, является вопросом дней и месяцев. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в обращении к Народной Скупщине (парламенту) страны.

По его словам, разрешить ситуацию в Косове и Метохии можно лишь двумя путями: нормализацией отношений Белграда и Приштины или сохранением замороженного конфликта. "Но сохранение конфликта в замороженном состоянии будет зависеть от них [албанцев]. Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косово и Метохии", - заявил Вучич.

"Нет никакого решения вопроса Косова и Метохии, нет даже диалога. Но я говорю это, чтобы предупредить народ о важности соглашения с албанцами. Если не будет соглашения с албанцами - ждите нападения албанцев", - заявил сербский лидер. В то же время Вучич отметил, что "не будет переговоров, пока Приштина не отменит торговые пошлины на сербские товары".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН.

В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA). Решение Приштины также вызвало протесты сербского населения на севере края.