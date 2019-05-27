НАТО проведет в Польше 3-19 июня учения сил ПВО

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Международные учения НАТО под названием Tobruq Legacy - 19 пройдут в Польше 3-19 июня. Как сообщает в понедельник специализированный портал Defence24.pl, маневры будут посвящены противовоздушной обороне.

В учениях примут участие подразделения из Польши, Германии, Нидерландов, Румынии, Словакии, США, Чехии и Великобритании. Маневры будут проходить как на штабном уровне, так и на полигонах с участием около 4800 военных и 1200 единиц техники. Планируется использование систем Patriot, а также разных систем малой дальности, в том числе Kub и Osa.

Главная цель учений - подтверждение способности многонациональных наземных систем ПВО НАТО сотрудничать под одним командованием в соответствии с процедурами альянса. В рамках учений планируются тактические маневры с войсками, стрельбы, использование систем раннего предупреждения, проверка систем связи и передачи информации.