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Вучич поблагодарил Россию и Путина за помощь в вопросе Косова

Президент Сербии также обратился со словами благодарности к Китаю и председателю КНР Си Цзиньпину

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за помощь Сербии в вопросе Косова на международной арене.

"Я благодарен Российской Федерации, я благодарен ее президенту Владимиру Владимировичу Путину, так как он - тот, кто много раз помогал Сербии, не допуская введения международных решений против Сербии и убеждая другие страны не признавать Косово", - заявил в понедельник Вучич в обращении к Народной скупщине (парламенту) страны. Депутаты встретили его слова овациями.

Президент также обратился со словами благодарности к Китаю и председателю КНР Си Цзиньпину. По его словам, благодаря помощи из Китая Сербия успешно развивается экономически.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСербияСи ЦзиньпинВучич, Александар
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