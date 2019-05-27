СМИ: Саакашвили намерен вернуться на Украину для мобилизации сил перед выборами в Раду

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области намерен вернуться на Украину в ближайшие дни на фоне ожидаемых 21 июля парламентских выборов.

"У Саакашвили остались на Украине сторонники, продолжает функционировать партия РНС ("Рух новых сил" - прим. ТАСС), лидером которой он остается, и люди, которые ждут от него призыва к действию. Он приедет именно для мобилизации своих сил перед выборами", - пишет в понедельник украинское издание "Страна", цитируя своего источника в окружении Саакашвили. Источник также заявил, что "есть вероятность того, что [президент Украины Владимир] Зеленский отменит указ [Петра] Порошенко о лишении Михаила гражданства".

По его данным, Саакашвили может приехать в ближайшую пятницу. Однако несколько дней назад Михаил Саакашвили сообщил, что может вернуться на Украину в среду, 29 мая.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года украинский президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.

Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. 22 мая он написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.