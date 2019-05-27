Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой

МАДРИД, 27 мая. /ТАСС/. Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе королевского двора.

По его информации, бывший глава государства уведомил о своем намерении нынешнего монарха. "Его величество король Хуан Карлос сообщил его величеству королю [Филиппу VI] о своем <...> желании прекратить заниматься институциональной деятельностью и завершить свой уход из публичной жизни, начиная со 2 июня", - говорится в документе. В этот день исполнится пять лет с момента объявления Хуаном Карлосом I об отречении от престола.

Хуан Карлос I взошел на престол в 1975 году практически сразу после кончины диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Именно с отцом Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Хотя изначально существовали сомнения насчет того, как долго он сможет оставаться главой государства, его правление длилось почти 40 лет. Отречься от престола Хуан Карлос I решил для того, чтобы фактически спасти имидж монархии после череды скандалов вокруг членов королевской семьи.

Несмотря на то, что он утратил статус главы государства и верховного главнокомандующего, 81-летний Хуан Карлос I считается заслуженным королем Испании. До настоящего момента он продолжал принимать участие в различных торжествах, культурных, экономических и спортивных событиях, в том числе за рубежом. Заслуженного монарха принимают как своего рода посла пиренейского королевства и продолжают видеть в нем "спасителя испанской демократии".