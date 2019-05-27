Трамп выразил поддержку Нетаньяху на фоне кризиса в формировании коалиции в Израиле

ТАСС, 27 мая. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что кризис в процессе формирования правительства в Израиле будет урегулирован и Биньямин Нетаньяху сохранит пост премьер-министра еврейского государства. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Надеюсь, что все уладится с формированием коалиции в Израиле, и что Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - прим.ТАСС) и я продолжим укреплять, как никогда ранее, альянс между Америкой и Израилем, - написал Трамп. - Еще многое предстоит сделать!"

Нетаньяху не может добиться формирования коалиции из-за конфликта между партиями, которые он намерен включить в правящую коалицию. Причиной разногласий стал законопроект об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в понедельник в предварительном чтении законопроект о самороспуске. В случае провала коалиционных переговоров этот законопроект будет вынесен в Кнессет во втором и третьем чтениях 29 мая. Его утверждение будет означать проведение повторных парламентских выборов через 90 дней, чего не случалось ни разу за 71 год существования современного Израиля.