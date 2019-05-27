Канцлер Австрии заявил, что он поддержит любое переходное правительство президента

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил президенту страны Александеру Ван дер Беллену, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержит его работу. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече со сторонниками консервативной Австрийской народной партии, председателем которой он является.

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в современной истории второй Австрийской Республики.

"После голосования за отстранение в парламенте я позвонил президенту и заверил его, что мы готовы к беспрепятственной передаче и поддержим переходное правительство, независимо от того, кого он выберет, потому что речь идет не обо мне, не о нас, а об Австрийской Республике", - сказал Курц.

По его словам, он постарается разочаровать всех своих политических оппонентов, потому что продолжит бороться во благо своего электората. "Парламент сегодня принял свое решение, но в конце концов в сентябре решение в демократии примет народ, и я с нетерпением жду этого", - заключил Курц.

Президенту Австрии теперь предстоит освободить канцлера и министров правительства от обязанностей и назначить нового главу кабинета министров, который предложит новую команду. До этого момента австрийское правительство во главе с Курцем продолжит быть у власти. Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года.