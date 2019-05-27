Ципрас заявил, что его партия продолжит борьбу, несмотря на поражение на выборах в ЕП

АФИНЫ, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) еще может победить на предстоящих досрочных парламентских выборах, несмотря на поражение на состоявшихся в воскресенье выборах в Европарламент. С такими словами политик выступил в понедельник на заседании Центрального комитета СИРИЗА.

"Борьба, которая нас ожидает, я знаю, будет трудной, но это битва, в которой можно победить", - сказал премьер. По его словам, "главное в жизни не то, что ты упал, а то, что ты должен подняться". "Я прошу вас сегодня подняться, чтобы реорганизоваться и бороться", - обратился Ципрас к соратникам.

"Я благодарю граждан, которые поддержали нас в этой борьбе", - сказал Ципрас, добавив, что результаты выборов в Европарламент оказались хуже того, что ожидала его партия. "Мы проиграли одну битву. Но у нас впереди война", - сказал премьер, имея в виду предстоящую в течение месяца избирательную кампанию. День выборов еще не назначен, однако аналитики называют в качестве возможной даты 30 июня или 7 июля.

По словам Ципраса, у СИРИЗА "нет права отступить". "Мы всегда учились брать на себя ответственность и вырываться вперед, то же самое мы делаем сейчас", - отметил глава правительства.

Премьер-министр Греции объявил в ночь на понедельник о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Он сообщил об этом после того, как возглавляемая им правящая партия СИРИЗА уступила примерно 9% главной оппозиционной партии "Новая демократия" на выборах в Европарламент. Одновременно в воскресенье в Греции проводился и первый тур выборов мэров городов, губернаторов регионов и членов муниципальных и региональных советов, на которых в подавляющем большинстве лидировали кандидаты от "Новой демократии". Второй тур состоится 2 июня.

По данным Министерства внутренних дел Греции, подсчитавшего на данный момент 88,59% поданных бюллетеней во всей стране, "Новая демократия" набирает 33,19% голосов и получит семь мест в Европарламенте, правящая СИРИЗА - 23,79% (шесть мест).