Меркель высказалась за скорейшее решение кадровых вопросов в ЕС после выборов в ЕП

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Высокая явка на выборах в Европарламент стала доказательством приверженности населения стран Европы единству Евросоюза. Фракции ЕП теперь должны как можно быстрее решить кадровые и коалиционные вопросы, заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо.

"Мы хотим как можно быстрее найти решение", - сказала глава кабмина, рассуждая о будущем составе Еврокомиссии. Она напомнила, что Европарламент следующего созыва соберется уже в июле. "Хотелось бы, чтобы к этому времени уже были соответствующие предложения от Европейского совета, чтобы кадровые вопросы были быстро решены", - добавила она.

"Мы рады, что явка во многих странах была высокой. Это показало, что население заинтересовано в единой Европе", - заявила канцлер. Явка на выборах в Европарламент составила 50,82%, что почти на 8% больше, чем пять лет назад.

По предварительным результатам, крупнейшее наднациональное политическое объединение ЕС - христианско-демократическая Европейская народная партия - и второй по численности союз партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" сохранили первое и второе места по числу мандатов. При этом впервые за четверть века они потеряли суммарное большинство кресел в парламенте.