Лидер социал-демократов Германии назначила досрочные выборы главы фракции

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заявила в понедельник, что хочет преждевременно провести выборы председателя парламентской фракции. Эту должность она сейчас совмещает с постом председателя партии.

"Я хочу перенести на следующую неделю выборы главы парламентской фракции, которые изначально были запланированы на сентябрь", - заявила она в эфире телеканала ZDF.

Это стало реакцией на потери, которые понесла СДПГ на выборах в Европарламент и на голосовании в парламент земли Бремен. На европейском уровне "красные" набрали 15,8% (минус 11,5% по сравнению с 2014 годом), а в Бремене впервые более чем за 70 лет потеряли первую строчку.