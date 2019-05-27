Госбюро расследований Украины зарегистрировало очередное уголовное дело против Порошенко

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало заявление юриста Андрея Портнова, занимавшего при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, с обвинениями в адрес экс-президента Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой". Об этом сообщила пресс-служба Бюро в понедельник.

"В центральный аппарат Бюро государственных расследований поступило третье заявление. Оно уже зарегистрировано и касается осуществления возможных коррупционных преступлений, связанных с приобретением телеканала "Прямой", относительно легализации доходов, полученных коррупционным путем с предварительному сговору группой лиц по ч. 2 ст. 209 УК Украины ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе агентству УНН.

Андрей Портнов 24 мая заявил, что передал в Госбюро расследований заявление с обвинениями в адрес Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой". Он утверждал, что Порошенко "в составе организованной преступной группы завладел каналом, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко".

До этого Государственное бюро расследований начало следствие также по заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Кроме того, им же было подано заявление в ГБР с обвинениями в адрес бывшего главы государства в отмывании средств и неуплате налогов. Перед подачей заявления Портнов пояснил, что в нем бывший глава государства обвиняется в отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском" - судостроительном предприятии в Киеве, которым владел Порошенко. По словам юриста, Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив "несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств".

В понедельник Портнов сообщил, что направил в Государственное бюро расследований Украины четвертое заявление о преступлении экс-президента страны Петра Порошенко, связанного с попыткой узурпации им судебной власти.