В Киеве заявили, что будут добиваться для Керченского пролива статуса международного

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Украина планирует добиваться определения статуса Керченского пролива как международного. Об этом в понедельник сообщила заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределенности в том числе", - сказала она в эфире радио "Новое время".

Зеркаль добавила, что для Украины важно обеспечить представление своих интересов "именно в международном арбитраже".

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы.