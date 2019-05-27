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Израиль поразил в Сирии установку ПВО, из который был открыт огонь по истребителю

Зенитный снаряд упал на сирийской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. Армия обороны Израиля поразила в понедельник сирийскую установку ПВО в ответ на зенитный огонь, открытый по израильскому истребителю, сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полета на севере Израиля. Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя - прим. ТАСС) была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд", - говорится в распространенном военными коммюнике.

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