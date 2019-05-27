Шешель считает, что Сербия должна присоединиться к союзу России, Белоруссии и Казахстана

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Сербия должна присоединиться к интеграционному объединению России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Об этом в ходе дискуссии по результатам выступления президента Сербии Александара Вучича в сербском парламенте заявил в понедельник один из авторитетных сербских политиков, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

"К 2024 году готовится объединение России, Белоруссии и Казахстана, а также, вероятно, Украины, если к тому моменту Украина вернется в объятия матери-России, в нечто среднее между конфедерацией и федерацией, где общими будут вопросы внешней политики, армии и монетарной политики. Я считаю, что Сербия должна двинуться в этом направлении, во время начать участвовать в этой интеграции, так как это дало бы много привилегий, от цены на нефть и газ до выхода сербских товаров на огромный рынок", - заявил Шешель.

По его словам, движение Сербии на Восток "вызвало бы бурю на Западе". Однако в то же время это смягчило бы требования Запада к Белграду по ряду ключевых вопросов. "Если им будет грозит реальная интеграция Сербии с Россией, они будут намного больше склонны к уступкам. Это карта, которая побеждает при любом раскладе", - заключил депутат.

Ранее в интервью ТАСС Воислав Шешель заявил, что интеграция Сербии с Россией является ключевым условием сербской безопасности. По его словам Белграду следует вступить в Евразийский экономический союз и ОДКБ. "Это была бы максимальная степень интеграции. Мы за то, чтобы разместить здесь, в Сербии, российские базы, таким образом, любое нападение на Сербию представляло бы нападение на Россию. Нам нужна гарантия, что НАТО нас никогда больше не будет бомбить, а эта гарантия - интеграция с Россией", - заявил политик.