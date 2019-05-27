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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Тегеране прокомментировали слова Трампа о планах США сменить власть в Иране

Иран не стремится к созданию ядерного оружия, подчеркнул министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, добавив, что намерения президента США нужно оценивать по его действиям, а не по словам
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 мая. Иран не стремится к созданию ядерного оружия, обладание им запрещено религиозным предписанием (фетвой) руководителя и духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил в понедельник иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, реагируя на заявление президента США Дональда Трампа о том, что единственная цель Вашингтона в отношении Тегерана - не позволить ему получить ядерное оружие.

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"Аятолла Хаменеи давно заявил, что мы не стремимся получить ядерные вооружения, издав фетву, запрещающую их", - написал Зариф на своей официальной странице в сети Twitter.

При этом министр иностранных дел Ирана обвинил администрацию США в "экономическом терроризме", вновь заявив, что американские санкции против его страны наносят вред иранскому народу и создают напряженность в Ближневосточном регионе. Он добавил, что намерения президента США Дональда Трампа следует оценивать по его действиям, а не по словам.

Ранее в понедельник президент Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что США стремятся к тому, чтобы Иран был неядерным государством и не намерены менять власть в этой стране.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад Джавад
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