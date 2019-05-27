Австрийская народная партия Курца победила на выборах в Европарламент от Австрии

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с канцлером Себастьяном Курцем побеждает на выборах в Европарламент от Австрии. Второе место заняла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), третье - правая Австрийская партия свободы (АПС). Эти предварительные результаты с учетом голосования по почте опубликовало в понедельник МВД Австрии, выполняющее функции центральной избирательной комиссии.

Согласно МВД, АНП набирает 34,6% голосов, СДПА - 23,9%, АПС - 17,2%, "Зеленые" - 14,1%, "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) - 8,4%. В итоге АНП получает семь мандатов, СДПА - пять, АПС - три мандата, "Зеленые" - два, NEOS - один.

Явка на выборах составила 59,8%. Окончательные итоги будут утверждены 12 июня.