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Политический кризис в Австрии
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Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

Александер Ван дер Беллен назначит исполнять обязанности канцлера министра финансов Хартвига Лёгера
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен EPA-EFE/FLORIAN WIESER
Описание
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен
© EPA-EFE/FLORIAN WIESER

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободит во вторник от обязанностей правительство Себастьяна Курца и назначит на должность временного канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Лёгера. С такими словами президент выступил в понедельник на пресс-конференции в своей канцелярии в Вене.

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Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. После этого Курц заявил Ван дер Беллену, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

"Завтра в соответствии со своими полномочиями <...> я освобожу от исполнения обязанностей это правительство, - сказал Ван дер Беллен. - Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством".

Теги
АвстрияРоссияВан дер Беллен, АлександерКурц, СебастьянПолитический кризис в Австрии
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