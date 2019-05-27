Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободит во вторник от обязанностей правительство Себастьяна Курца и назначит на должность временного канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Лёгера. С такими словами президент выступил в понедельник на пресс-конференции в своей канцелярии в Вене.

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. После этого Курц заявил Ван дер Беллену, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

"Завтра в соответствии со своими полномочиями <...> я освобожу от исполнения обязанностей это правительство, - сказал Ван дер Беллен. - Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством".