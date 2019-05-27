Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит агрессии против себя

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. Израиль в ответ на зенитный удар по своему истребителю уничтожил установку ПВО в Сирии, что является частью израильской политики отвечать на любой акт агрессии против себя. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Некоторое время назад сирийские военные пытались сбить израильский самолет, но им это не удалось. ВВС [Израиля] в ответ уничтожили пусковую установку, из которой велся огонь. Наша политика ясна: мы не потерпим никакой агрессии против нас", - распространила высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

Армия обороны Израиля сообщила в понедельник, что поразила сирийскую установку ПВО в ответ на зенитный огонь, открытый по израильскому истребителю "во время рутинного полета на севере Израиля". "Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя) была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд", - говорится в распространенном военными коммюнике.

По данным сирийского агентства SANA, выпущенная израильскими войсками ракета разорвалась в понедельник в районе Телль-Шаар в окрестностях сирийского города Эль-Кунейтра в 40 км от Дамаска. По его информации, в результате разрыва ракеты получили ранения несколько человек и повреждена одна военная машина.