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Украина подготовила России ноту в связи с решением трибунала по керченскому инциденту

Заместитель главы МИД Украины заявила, что министерство обратится к РФ с требованием "немедленно выполнить" решение трибунала об освобождении украинских моряков и судов
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© Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины подготовило ноту протеста в связи с решением Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) об освобождении украинских моряков и судов, которые арестованы после инцидента в Керченском проливе.

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Об этом в понедельник сообщила заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту РФ, сегодня она пойдет в российское министерство иностранных дел, в которой мы спрашиваем, как мы можем забрать наши корабли, когда, где и как наши консулы могут забрать наших парней из Лефортово", - сказала она в эфире радио "Новое время".

Зеркаль добавила, что МИД Украины обратится к РФ с требованием "немедленно выполнить" решение трибунала. "Мы готовы забирать все то, что мы должны забрать в соответствии с решением: и корабли, и людей", - заявила она.

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