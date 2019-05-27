Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина", экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко уверена, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады является законным и правильным.

"Он сделал правильно. Парламент распущен правильно, и пусть идут на выборы", - отметила она в эфире телеканала ICTV, подчеркнув, что Зеленский "должны был распустить" Раду.

Тимошенко пояснила, что ее команда "внимательно изучила основания, на которых была распущена Верховная рада". Она напомнила, что парламент, согласно конституции, должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов". Отсутствие большинства в Раде Тимошенко назвала "юридически установленным фактом".

Лидер "Батькивщины" уверена, что Конституционный суд Украины (КСУ), в который поступила жалоба от ряда депутатов на указ Зеленского, не сможет изменить решение о роспуске Рады.

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.